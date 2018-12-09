СМИ: Аварию с 15-летней мажоркой из Челябинска пытались скрыть

В полиции установили, что нетрезвую школьницу покрывал один из руководителей городского полка ДПС.

Данные об аварии с 15-летней дочерью влиятельных родителей в Челябинске замалчивали две недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на МВД РФ по региону.

— Выявлен факт попытки укрытия чрезвычайного происшествия с личным составом со стороны одного из должностных лиц из числа руководства городского полка ДПС, — заявили в полиции.

Сообщается, что полицейского временно отстранили от обязанностей, а управление собственной безопасности ГУМВД провело служебную проверку, чтобы оценить действия руководителей челябинской госавтоинспекции. Материалы направят в следственный отдел по Калининскому району.

Как ранее писал Лайф, несовершеннолетняя девушка за рулём Mercedes-Benz сбила двух сотрудников дорожно-постовой службы. Отмечается, что авария произошла в ночь на 24 ноября, однако известно о ней стало лишь 8 декабря.