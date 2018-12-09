В Мосгордуме поддержали идею увековечить память правозащитницы Алексеевой

В столичном парламенте высказались за то, чтобы увековечить память Людмилы Алексеевой, пишет агентство городских новостей "Москва".

— Она, безусловно, один из самых заслуженных людей, которые известны в обществе, и достойна того, чтобы имя её было увековечено в Москве, — заявил заместитель председателя Комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Антон Палеев.

Как ранее сообщал Лайф, Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева умерла в Москве 8 декабря на 92-м году жизни. Соболезнования её родным и близким направил Владимир Путин.

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин назвал правозащитницу "образцом настоящей гражданской доблести", а спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Алексеева любила Россию.