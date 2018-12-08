"Любила Россию". Володин выразил соболезнования в связи со смертью Алексеевой

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"Любила Россию". Володин выразил соболезнования в связи со смертью Алексеевой

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Правозащитник, общественный деятель, председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. Фото: © РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил свои соболезнования в связи с кончиной российской правозащитницы Людмилы Алексеевой.

— Людмила Михайловна посвятила себя служению людям, оказанию помощи тем, кто в ней нуждался. Она любила Россию: у неё было своё видение и понимание, какой должна быть страна, — приводит слова Володина РИА "Новости".

Напомним, член Совета по правам человека Людмила Алексеева умерла 8 декабря на 92-м году в Москве. Соболезнования в связи с кончиной российской правозащитницы выразил глава государства Владимир Путин, а также глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

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