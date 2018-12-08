"Образец доблести". Кудрин соболезнует в связи со смертью Людмилы Алексеевой

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин выразил соболезнования в связи со смертью правозащитницы Людмилы Алексеевой, которая умерла сегодня, 8 декабря, в Москве в возрасте 91 года.

Людмила Алексеева была замечательным человеком, образцом настоящей, не крикливой гражданской доблести. Нет слов. Ее будет всем нам очень не хватать. — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 8 декабря 2018 г.

В своём аккаунте в "Твиттере" Кудрин отметил, что Алексеева была замечательным человеком, образцом настоящей, не крикливой гражданской доблести.

Нет слов. Её будет всем нам очень не хватать сказал глава Счётной палаты.

О смерти правозащитницы сообщил Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), в состав которой входила Людмила Алексеева.

Правозащитница умерла в 19:30 в московской городской клинической больнице № 15. Она очень любила это учреждение и говорила, что там работают святые люди.