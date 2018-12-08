"Образец доблести". Кудрин соболезнует в связи со смертью Людмилы Алексеевой

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"Образец доблести". Кудрин соболезнует в связи со смертью Людмилы Алексеевой

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Правозащитник, общественный деятель, председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. Фото: © РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин выразил соболезнования в связи со смертью правозащитницы Людмилы Алексеевой, которая умерла сегодня, 8 декабря, в Москве в возрасте 91 года.

В своём аккаунте в "Твиттере" Кудрин отметил, что Алексеева была замечательным человеком, образцом настоящей, не крикливой гражданской доблести.

Нет слов. Её будет всем нам очень не хватать

сказал глава Счётной палаты.

О смерти правозащитницы сообщил Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), в состав которой входила Людмила Алексеева.

Правозащитница умерла в 19:30 в московской городской клинической больнице № 15. Она очень любила это учреждение и говорила, что там работают святые люди.

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