Украинская группа Kazka о своей популярности в России: Гордимся этим

Песня коллектива "Плакала" заочно впервые получила российскую музыкальную премию, а сама композиция занимает лидирующие строчки в хит-парадах радиостанций.

Участники украинской группы Kazka рассказали, как относятся к своей популярности в России. Об этом сообщает ТСН.

По словам вокалистки коллектива Александры Зарицкой, мировая популярность песни "Плакала" является для группы большой ответственностью.

— Это очень ответственно, очень серьёзно, потому что украинская речь звучит везде, — сказала она.

Больше всего группу удивила её популярность в Папуа — Новой Гвинее, Колумбии, а также в Рио-де-Жанейро, где у неё есть фанаты. При этом то, что хит стал популярным в России, коллектив не удивило.

— Нет, не удивило. Опять же, это прекрасно. Все страны слушают украинскую песню, и мы гордимся этим, — отметила вокалистка.

Украинский коллектив Kazka заочно впервые получил российскую музыкальную премию. Клип на песню "Плакала" собрал за два месяца 60 миллионов просмотров на YouTube, а сама композиция занимает лидирующие строчки в хит-парадах радиостанций.