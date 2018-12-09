Нарышкин заявил, что Британия уничтожает улики по делу Скрипалей

По словам главы СВР, российская сторона воспринимает британское расследование "как фарс и провокацию".

Великобритания уничтожает улики по делу Скрипалей. С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

По его словам, вся правда может открыться только при проведении совместного профессионального расследования. Британское же расследование, как отмечает Нарышкин, российская сторона воспринимает "как фарс, как провокацию".

— Более того, британская сторона, как видится с нашей стороны, постоянно уничтожает улики — домашних животных, другие предметы, — сказал глава СВР.

Напомним, по данным британского следствия, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон подозревает в этом двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые в этот день были в городе. По версии Британии, это сотрудники российских спецслужб, которые выполняли задание.