Нарышкин заявил, что Британия уничтожает улики по делу Скрипалей

Великобритания уничтожает улики по делу Скрипалей. С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
По его словам, вся правда может открыться только при проведении совместного профессионального расследования. Британское же расследование, как отмечает Нарышкин, российская сторона воспринимает "как фарс, как провокацию".
— Более того, британская сторона, как видится с нашей стороны, постоянно уничтожает улики — домашних животных, другие предметы, — сказал глава СВР.
Напомним, по данным британского следствия, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон подозревает в этом двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые в этот день были в городе. По версии Британии, это сотрудники российских спецслужб, которые выполняли задание.
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