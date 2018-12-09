Помогала маме. Модель вышла на рынок продавать рыбу и стала звездой

Местные жители отмечают, что хотят теперь покупать морепродукты исключительно на этом прилавке.

Пользователей социальных сетей поразила девушка, продающая рыбу на рынке в Тайване. Видео и фото "самой красивой продавщицы" быстро разлетелись по Интернету. Многие хотели увидеть её, но удача улыбалась не всем.

Как отмечается в одном из постов в соцсетях, девушка ловко справляется с рыбой, разделывая и продавая её людям в очереди. Примечательно, что внимание клиентов привлекло не обращение девушки с морепродуктами, а красота девушки.

— Мам, в будущем я всегда буду ходить за рыбой вместе с тобой, — отмечают пользователи Сети.

Когда девушка стала популярной в Сети, местные журналисты выяснили, что она никакая не продавщица, а модель и танцовщица. Обычно за прилавком стоит её мать.

На страницу Лиу Пэньпэнь — именно так зовут "самую красивую продавщицу" — в социальных сетях подписано более 60 тысяч человек. Туда она выкладывает фотографии со съёмок и кадры из жизни.