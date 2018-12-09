Рейс авиакомпании "ИрАэро" прибыл в Челябинск из Хайкоу

В пресс-службе перевозчика пояснили, что выполнение перелёта проводили до принятия решения о приостановке работы компании.

Рейс авиакомпании "ИрАэро", приостановившей свою работу из-за долгов туроператора, прибыл из Хайкоу в Челябинск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную международную службу аэропорта Челябинска.

В пресс-службе перевозчика пояснили, что выполнение перелёта проводили до того, как было принято решение о приостановке деятельности компании.

Напомним, 8 декабря авиакомпания "ИрАэро" объявила о приостановке полётов в китайские Санью и Хайкоу, а также ещё в целый ряд городов России из-за долгов туроператора "Жемчужная река".