Явка на парламентских выборах в Армении составила 48,63%

Итоговая явка на внеочередных выборах в Парламент Армении составила 48,63%. Об этом журналистам рассказал председатель Центризбиркома Тигран Мукучян.
— Во внеочередных выборах в Национальное собрание Армении приняли участие 48,63% избирателей, — заявил Мукучян.
Стоит отметить, что в прошлом году явка на парламентских выборах составила 60,86%.
Ранее Лайф сообщал, что в Армении закрылись все 2010 избирательных участков для голосования на парламентских выборах. Отметим, что в выборах принимают участие девять партий и два блока. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер, а блокам — семипроцентный.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени