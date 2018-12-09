Явка на парламентских выборах в Армении составила 48,63%

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Явка на парламентских выборах в Армении составила 48,63%

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Фото: © РИА Новости / Арам Нерсесян

Итоговая явка на внеочередных выборах в Парламент Армении составила 48,63%. Об этом журналистам рассказал председатель Центризбиркома Тигран Мукучян.

— Во внеочередных выборах в Национальное собрание Армении приняли участие 48,63% избирателей, — заявил Мукучян.

Стоит отметить, что в прошлом году явка на парламентских выборах составила 60,86%.

Ранее Лайф сообщал, что в Армении закрылись все 2010 избирательных участков для голосования на парламентских выборах. Отметим, что в выборах принимают участие девять партий и два блока. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер, а блокам — семипроцентный.

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