Диггер из Новосибирска получил автомат по экологии за спасение 8 щенков

19-летний диггер Евгений Кочкин из Новосибирска получил зачёт автоматом по экологии за спасение восьмерых щенков, которые родились под бетонной плитой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, преподаватель увидела видеоролик в Интернете. Отмечается, что щенки сейчас находятся в приюте, периодически их навещает Евгений.
Как сообщалось ранее, из-за узкого прохода между плитой вытащить роженицу и щенят никто не мог. Кочкину было непросто пролезть в тонкую щель.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени