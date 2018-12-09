Диггер из Новосибирска получил автомат по экологии за спасение 8 щенков

Малыши сейчас находятся в одном из приютов города, периодически к ним приходит их спаситель.

19-летний диггер Евгений Кочкин из Новосибирска получил зачёт автоматом по экологии за спасение восьмерых щенков, которые родились под бетонной плитой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, преподаватель увидела видеоролик в Интернете. Отмечается, что щенки сейчас находятся в приюте, периодически их навещает Евгений.

Как сообщалось ранее, из-за узкого прохода между плитой вытащить роженицу и щенят никто не мог. Кочкину было непросто пролезть в тонкую щель.