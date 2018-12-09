Лавров заявил, что Россия не намерена вмешиваться в торговую войну США и Китая

По его словам, Москва заботится о своих экономических интересах, а также своих партнёров по интеграционному объединению "Евразийский экономический союз".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не намерена вмешиваться в торговую войну Соединённых Штатов и Китая. Об этом глава ведомства рассказал в интервью казахстанскому информационному агентству "Хабар".

— Мы заботимся прежде всего об интересах России. Хотя торговые войны, даже если в них участвовать, никому выгоды не приносят, — сказал Лавров.

Он отмечает, что Россия заботится о своих экономических интересах, а также своих партнёров по интеграционному объединению "Евразийский экономический союз".

По словам главы ведомства, Китай является для нашей страны ведущим торговым партнёром, объём товарооборота с которым в этом году приближается к 100 миллиардам долларов.