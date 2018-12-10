В Петербурге появился новый арт-объект в поддержку российских рэперов

В то же время в Москве были нарисованы граффити, на которых изображён музыкант, выступающий на фоне силуэта силовика с дубинкой.

Члены арт-группы "Явь" в социальной сети "ВКонтакте" сообщили об установке нового арт-объекта в Санкт-Петербурге в поддержку российских рэперов.

Композиция представляет собой микрофон, закованный в наручники. Отмечается, что художники таким образом хотели выразить протест против отмены концертов и задержаний музыкантов.

В одно время с установкой объекта в Петербурге другие участники "Яви" в Москве нарисовали граффити на одном из нежилых строений. На нём изображён музыкант, выступающий на фоне силуэта силовика с дубинкой.

Сообщается, что московские члены группы были доставлены в полицейский участок, однако позже их отпустили без составления протокола.

Напомним, ранее по стране прокатилась волна отмены концертов российских исполнителей. Некоторые из них были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Позже в МВД заявили, что не давали указания запрещать выступления.