В Петербурге появился новый арт-объект в поддержку российских рэперов

Члены арт-группы "Явь" в социальной сети "ВКонтакте" сообщили об установке нового арт-объекта в Санкт-Петербурге в поддержку российских рэперов.
Композиция представляет собой микрофон, закованный в наручники. Отмечается, что художники таким образом хотели выразить протест против отмены концертов и задержаний музыкантов.
В одно время с установкой объекта в Петербурге другие участники "Яви" в Москве нарисовали граффити на одном из нежилых строений. На нём изображён музыкант, выступающий на фоне силуэта силовика с дубинкой.
Сообщается, что московские члены группы были доставлены в полицейский участок, однако позже их отпустили без составления протокола.
Напомним, ранее по стране прокатилась волна отмены концертов российских исполнителей. Некоторые из них были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Позже в МВД заявили, что не давали указания запрещать выступления.
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