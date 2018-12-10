Племянница Скрипаля предположила, что её сестру удерживают на военной базе

Виктория Скрипаль предположила, что Юлия находится на территории химической лаборатории Порт-Даун.

Племянница бывшего агента британских спецслужб Сергея Скрипаля Виктория предположила, что её сестру Юлию удерживают на военной базе. Об этом она рассказала в беседе с газетой "Известия".

— Почему к ней не пускают российских дипломатов и родственников, не разрешают выступить на телевидении? Я думаю, что её содержат, скорее всего, на военной базе, подальше от СМИ, в изоляции от внешнего мира, — сказала Виктория Скрипаль.

Она считает, что Юлия находится на территории химической лаборатории Порт-Даун. По мнению Виктории, Великобритания инсценировала отравление её родных, чтобы найти повод для обострения отношений с Россией и усилить санкции против страны.

Ранее Виктория Скрипаль предположила, что Сергея нет в живых и Юлию держат в заложниках.