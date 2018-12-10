Племянница Скрипаля предположила, что её сестру удерживают на военной базе

Племянница бывшего агента британских спецслужб Сергея Скрипаля Виктория предположила, что её сестру Юлию удерживают на военной базе. Об этом она рассказала в беседе с газетой "Известия".
— Почему к ней не пускают российских дипломатов и родственников, не разрешают выступить на телевидении? Я думаю, что её содержат, скорее всего, на военной базе, подальше от СМИ, в изоляции от внешнего мира, — сказала Виктория Скрипаль.
Она считает, что Юлия находится на территории химической лаборатории Порт-Даун. По мнению Виктории, Великобритания инсценировала отравление её родных, чтобы найти повод для обострения отношений с Россией и усилить санкции против страны.
Ранее Виктория Скрипаль предположила, что Сергея нет в живых и Юлию держат в заложниках.
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