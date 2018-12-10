Спрятали в кустах. Полиция нашла тело пропавшей в кругосветке дочери миллионера

Девушка не выходила на связь с 1 декабря. В последний раз её видели с мужчиной в отеле Окленда.

В Новой Зеландии нашли тело 22-летней Грейс Миллан, дочери британского миллионера Дэвида Миллана, которая пропала во время кругосветки. Как сообщает The Daily Mail, тело обнаружили утром 9 декабря в кустах, около так называемой Живописной дороги (Scenic Drive).

Предполагается, что убийца привёз его туда на арендованном автомобиле, который затем оставил за 300 километров, в городе Таупо. По словам представителя полиции, тело ещё нужно обследовать, однако все улики указывают на то, что это именно Грейс Миллан.

A 26-year-old man has appeared in court in New Zealand charged with the murder of British backpacker Grace Millane https://t.co/nhRTkke6pB — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 10 декабря 2018 г.

Предполагаемый виновник — 26-летний мужчина, имя которого пока не называется. Ему уже предъявлено обвинение, однако полиция пока не установила, как именно пара познакомилась.

Как ранее писал Лайф, девушка отправилась в кругосветное путешествие и сообщала о своём местонахождении ежедневно, однако 7 декабря стало известно, что Грейс не выходит на связь с 1-го числа. Также отмечалось, что в последний её видели с мужчиной в отеле CityLife в Окленде.