Будут выяснять отношения. Вышла девятая серия "Возвращения в Простоквашино"

В предыдущей серии, которая вышла в ноябре, в мультфильме была введена и любовная линия.

Сегодня вышла новая серия мультсериала "Возвращение в Простоквашино". Официальная премьера девятого эпизода опубликована на YouTube-канале студии "Союзмультфильм". В центре сюжета — выяснение семейных отношений, а ещё Вера Павловна наконец-то впервые произнесёт слово "Мама".

Напомним, первая серия нового сезона вышла весной этого года по мотивам произведения Эдуарда Успенского "Дядя Фёдор, пёс и кот". Теперь почтальона Печкина озвучивает Иван Охлобыстин, Шарика — Гарик Сукачёв, маму дяди Фёдора — Юлия Меньшова, самого дядю Фёдора — Алексей Онежен, а Матроскин говорит голосом Антона Табакова.

Как писал Лайф, в прошлой серии была введена и любовная линия.