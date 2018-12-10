СМИ: Вице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником ГРУ

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СМИ: Вице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником ГРУ

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Игорь Костюков. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Впервые в современной истории должность начальника Главного разведывательного управления занял моряк.

Вице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

Впервые в современной истории на эту должность назначили моряка.

Официально информацию о назначении Костюкова никак пока не подтвердили.

С 22 ноября Костюков был временно исполняющим обязанности главы ГРУ. На этот пост он был назначен после смерти Игоря Коробова.

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