СМИ: Вице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником ГРУ

Вице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство.
Впервые в современной истории на эту должность назначили моряка.
Официально информацию о назначении Костюкова никак пока не подтвердили.
С 22 ноября Костюков был временно исполняющим обязанности главы ГРУ. На этот пост он был назначен после смерти Игоря Коробова.
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