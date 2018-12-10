Эксперты рассказали, почём можно будет снять жильё в Москве на праздники

По сравнению с прошлым годом дешевле стали только двухкомнатные квартиры, а вот однушки и трёшки прибавили в цене.

Эксперты портала "Мир квартир" рассказали, какая будет стоимость аренды жилья в Москве в период новогодних каникул.

Сообщается, что вместе с количеством туристов в столице вырастет число предложений для аренды жилья. При этом снять квартиры можно будет в самых разных районах Москвы.

Средняя цена однокомнатных квартир составит около трёх тысяч рублей за сутки, чуть дороже обойдётся двушка — три с половиной тысячи. А вот пожить в трёхкомнатной квартире можно будет в среднем за шесть с половиной тысяч.

Аналитики также отмечают рост стоимости на однокомнатные и трёхкомнатные квартиры по сравнению с прошлым годом. Так, однушки добавили 4,5%, а трёшки — 0,9%. При этом двухкомнатные квартиры подешевели на 5,4%.

Из подмосковных городов лидером спроса стал Сергиев Посад, следом идут Звенигород и Коломна.

Ранее Лайф рассказывал, что эксперты портала "Мир квартир" сообщили о ценах на жильё в городах-курортах в новогодние каникулы.