А исполнять нам. Дед Мороз рассказал о своём главном желании

Всероссийский Дед Мороз во время пресс-конференции рассказал о своём главном желании на Новый год.

— Я много лет мечтаю научить вас понимать друг друга. Это большая проблема, — сказал Дед Мороз.

Главный волшебник страны подчеркнул, что, будучи соседями или вовсе членами семьи, люди иногда не понимают друг друга, хоть и говорят на одном и том же языке.

Он также отметил, что все неприятности, такие как заболевания и зависть, появляются именно из-за недопонимания.

— Научитесь слышать не просто слова, а всё, что за ними стоит. Это моё единственное желание, — подытожил Дед Мороз.

Ранее Лайф рассказывал, что треть писем, присланных волшебнику, была от взрослых.