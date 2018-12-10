Власти Калмыкии объяснили низкий уровень пенсий в республике

Одной из причин, которые влияют на низкий уровень пенсий в Калмыкии, является высокая занятость населения региона в сельском хозяйстве, для которого характерны "невысокий уровень заработной платы и неформальная или "теневая" занятость". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Министерства социального развития, труда и занятости республики Марину Ользятиеву.

По её словам, в регионе осуществляется комплекс мер, которые направлены на оказание социальной поддержки гражданам пожилого возраста.

Ользятиева отмечает, что размер соцвыплат гражданину пожилого возраста составляет от 1,2 тысячи до 1,9 тысячи рублей. Размер зависит от времени года.

Ранее Пенсионный фонд России назвал регионы с самой большой и самой маленькой пенсией.