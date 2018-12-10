Требуют деньги. Самбурская и Дробыш пожаловались на угрозы

Шантажист в разговоре с представителями продюсерского центра намекнул, что Виктора Дробыша ждут серьёзные проблемы, но за 50 тысяч рублей он назовёт имя заказчика преступления.

Продюсер Виктор Дробыш и актриса Анастасия Самбурская обратились в полицию из-за угроз и шантажа со стороны неизвестного. Об этом сообщает портал SUPER.

Портал публикует запись телефонного разговора сотрудника продюсерского центра Дробыша с мужчиной, который отказался представиться. Он сообщил, что в его так называемую фирму, которая занимается решением "разного рода вопросов", поступил "заказ" на Виктора Дробыша.

В ходе общения мужчина намекнул, что продюсеру стоит ждать серьёзных проблем, но предложил выход из ситуации — 50 тысяч рублей и представитель фирмы называет имя заказчика, которое "известно очень многим".

— Мы депутатов машины сжигали, до сих пор ищут. Дробыш такой вес имеет? Подхода к его машине нет? С 20 метров коктейль Молотова обезбашенный наркоман бросит да и всё, — говорит не представившийся собеседник продюсерского центра Дробыша.

Позднее слова мужчины были подтверждены действиями: во время одной из музыкальных премий неделю назад машину Дробыша оцепила полиция из-за сообщений о поджоге.

— Как мне сказали, угрожали не только мне — также были похожие звонки Анастасии Самбурской. Сейчас ждём результатов расследования, — сказал продюсер в беседе с Super.

По словам Виктора Дробыша, полицейские уже нашли подозреваемого. Предположительно, его задержали в Самаре.