Прокуратура начала проверку после попытки выселить онкобольных детей в Москве

Черёмушкинская межрайонная прокуратура города Москвы начала проверку после сообщений о попытке выселить семьи с онкобольными детьми.

— В связи с сообщениями ряда СМИ о попытке жильцов одного из многоквартирных домов в столице ограничить проживание в их доме несовершеннолетних, страдающих онкологическими заболеваниями, Черёмушкинской межрайонной прокуратурой города Москвы организована проверка исполнения федерального законодательства, — говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

В ходе проверки будет дана оценка действиям инициаторов сбора подписей, а также иных лиц, которые могли быть причастны к возможной дискриминации граждан. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в СМИ появилась информация, что жительница одного из столичных домов собирает подписи за выселение семей, у которых есть онкобольные дети, так как считает, что рак заразен.

Лайф рассказывал, что уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович заявил, что никто не имеет права запретить таким семьям снимать жильё.