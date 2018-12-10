Сгустилась кровь и почернели руки. Сестра Савченко поведала о состоянии нардепа

Сестра заключённой добавила, что у парламентария также болят почки, ночью бывают судороги, но "глаза светятся ещё жизнью".

Из-за сухой голодовки у депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко сгустилась кровь и почернели руки. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщила её сестра Вера.

— Только что была у Надежды на свидании. Пятый день сухого голода! Она выглядит очень плохо. Я не видела её такой никогда, — сказала Вера Савченко.

По её словам, когда человек внезапно переходит на сухую голодовку, "он угасает на глазах".

Сестра заключённой также добавила, что у Надежды болят почки, ночью бывают судороги, но "глаза светятся ещё жизнью".

5 декабря Савченко объявила сухую голодовку. Причиной этому стало давление со стороны СБУ. Нардепа обвиняют в планировании терактов в Верховной раде и правительственном квартале. 25 октября арестованной за госизмену продлили срок ареста ещё на два месяца. Позже нардеп заявила о решении идти в президенты Незалежной.