Турция обвинила генконсула Саудовской Аравии в причастности к убийству Хашогджи

Отказ саудовского МИД экстрадировать обвиняемых в совершении преступления разочаровывает, отметили в Анкаре.

Глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле является соучастником убийства журналиста Джамаля Хашогджи. Об этом сообщает агентство Анадолу.

#BREAKING Turkish presidential communications director says Saudi Arabia’s consul-general in Istanbul also accomplice to killing of Jamal Khashoggi — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 10 декабря 2018 г.

Агентство также отметило, что Анкару разочаровывает отказ саудовского МИД экстрадировать обвиняемых.

Напомним, известный своей критикой Эр-Рияда саудовский журналист Джамаль Хашогджи был убит в начале октября 2018 года. Он исчез после того, как вошёл в здание консульства королевства в Стамбуле.

Позже стало известно, что с журналистом жестоко расправились. Тело Хашогджи нашли в колодце на территории резиденции саудовского генконсула.