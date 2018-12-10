Турция обвинила генконсула Саудовской Аравии в причастности к убийству Хашогджи

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Турция обвинила генконсула Саудовской Аравии в причастности к убийству Хашогджи

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Фото: © Twitter/ERain

Отказ саудовского МИД экстрадировать обвиняемых в совершении преступления разочаровывает, отметили в Анкаре.

Глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле является соучастником убийства журналиста Джамаля Хашогджи. Об этом сообщает агентство Анадолу.

Агентство также отметило, что Анкару разочаровывает отказ саудовского МИД экстрадировать обвиняемых.

Напомним, известный своей критикой Эр-Рияда саудовский журналист Джамаль Хашогджи был убит в начале октября 2018 года. Он исчез после того, как вошёл в здание консульства королевства в Стамбуле.

Позже стало известно, что с журналистом жестоко расправились. Тело Хашогджи нашли в колодце на территории резиденции саудовского генконсула.

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