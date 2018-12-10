Почём нынче праздник? Росстат сравнил стоимость оливье в регионах России

Росстат подсчитал, сколько стоят ингредиенты на главный новогодний салат — оливье — в российских регионах. Об этом сообщает телеканал "Звезда", ссылаясь на данные исследования.
Стоимость блюда оценивали, исходя из такого рецепта:
- 400 граммов консервированных огурцов;
- 380 граммов горошка;
- 500 граммов картофеля;
- 200 граммов моркови;
- 100 граммов лука;
- 300 граммов варёной колбасы;
- 200 граммов майонеза;
- 4 куриных яйца.
Дороже всего за оливье придётся отдать жителям Чукотки. Там салат будет стоить 517 рублей. На Камчатке и в Ненецком автономном округе блюдо обойдётся в 487 и 475 рублей соответственно.
Дешевле за салат придётся заплатить москвичам и жителям Санкт-Петербурга — 412 и 342 рубля.
Самый дешёвый салат, по данным Росстата, можно приготовить в Белгородской области (239 рублей) и Мордовии (276 рублей).
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