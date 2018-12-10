Почём нынче праздник? Росстат сравнил стоимость оливье в регионах России

Самый дешёвый салат можно приготовить в Белгородской области (239 рублей) и Мордовии (276 рублей).

Росстат подсчитал, сколько стоят ингредиенты на главный новогодний салат — оливье — в российских регионах. Об этом сообщает телеканал "Звезда", ссылаясь на данные исследования.

Стоимость блюда оценивали, исходя из такого рецепта:

400 граммов консервированных огурцов;

380 граммов горошка;

500 граммов картофеля;

200 граммов моркови;

100 граммов лука;

300 граммов варёной колбасы;

200 граммов майонеза;

4 куриных яйца.

Дороже всего за оливье придётся отдать жителям Чукотки. Там салат будет стоить 517 рублей. На Камчатке и в Ненецком автономном округе блюдо обойдётся в 487 и 475 рублей соответственно.

Дешевле за салат придётся заплатить москвичам и жителям Санкт-Петербурга — 412 и 342 рубля.

Самый дешёвый салат, по данным Росстата, можно приготовить в Белгородской области (239 рублей) и Мордовии (276 рублей).