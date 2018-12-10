Почём нынче праздник? Росстат сравнил стоимость оливье в регионах России

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Почём нынче праздник? Росстат сравнил стоимость оливье в регионах России

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Фото: © РИА "Новости" / Алексей Куденко

Самый дешёвый салат можно приготовить в Белгородской области (239 рублей) и Мордовии (276 рублей).

Росстат подсчитал, сколько стоят ингредиенты на главный новогодний салат — оливье — в российских регионах. Об этом сообщает телеканал "Звезда", ссылаясь на данные исследования.

Стоимость блюда оценивали, исходя из такого рецепта:

  • 400 граммов консервированных огурцов;
  • 380 граммов горошка;
  • 500 граммов картофеля;
  • 200 граммов моркови;
  • 100 граммов лука;
  • 300 граммов варёной колбасы;
  • 200 граммов майонеза;
  • 4 куриных яйца.

Дороже всего за оливье придётся отдать жителям Чукотки. Там салат будет стоить 517 рублей. На Камчатке и в Ненецком автономном округе блюдо обойдётся в 487 и 475 рублей соответственно.

Дешевле за салат придётся заплатить москвичам и жителям Санкт-Петербурга — 412 и 342 рубля.

Самый дешёвый салат, по данным Росстата, можно приготовить в Белгородской области (239 рублей) и Мордовии (276 рублей).

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