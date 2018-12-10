Участница конкурса "Звезда Ямала" станцевала на шесте перед детьми — видео

В учреждении, где проводилось мероприятие, отметили, что не видят разницы между выступлениями в цирке гимнасток в открытых купальниках и номером на пилоне.

Участница конкурса "Звезда Ямала" в Новом Уренгое станцевала на шесте перед десятилетними. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Девушка исполняла свой танец на пилоне в светящемся нижнем белье и сапогах-"стрипах". Одна из мам отказалась от участия своего сына в конкурсе и забрала его домой.

— Конкурс был по большей части детский. Читали стихи, басни, сказки, пели песни. Этот номер объявили просто как танец на пилоне. И детей вывели к сцене, всё это было перед ними, — сказала она в беседе с URA.RU.

В положении конкурса, как отмечается, был указан оригинальный жанр, в который, наряду с цирковым искусством, входит пол-дэнс.

В МАУ МЦ "Молодёжный", где проводился конкурс, пояснили, что в этом номере нет ничего страшного.

— Действительно, захватывающий был номер, потому что были спецэффекты. В темноте зажигался костюм участницы. И поэтому, конечно, ребёнок смотрел на эффектный костюм и гимнастический номер, — сказала директор учреждения Светлана Боровских.

Она добавила, что разницы между выступлениями в цирке гимнасток в открытых купальниках и номером на пилоне нет.