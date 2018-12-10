Макрон осудил нападения "жёлтых жилетов" на полицию

Президент Франции Эмманюэль Макрон подверг критике поведение манифестантов на акциях "жёлтых жилетов". Он заявил, что участники нападений на полицейских не заслуживают снисхождения.

— Никакой гнев не оправдывает атаки на полицию, жандармов, повреждения общественных и торговых зданий, — цитирует ТАСС французского лидера.

Макрон призвал протестующих к спокойствию и порядку. Он выразил уверенность, что правительство и участники митингов вместе смогут найти выход из кризиса.

Напомним, 17 ноября 2018 года крупные французские города охватили беспорядки, которые устроили участники акций "жёлтых жилетов". Десятки тысяч людей потребовали прекратить повышение цен на топливо. Прозвучали также призывы отправить в отставку президента Макрона.