"ИрАэро" начала возвращать застрявших в Китае российских туристов

"ИрАэро" начала вывозить туристов, застрявших на китайском острове Хайнань из-за долгов туроператора. Об этом сообщил заместитель гендиректора по общим вопросам авиакомпании Сергей Крупнов.
— Первый самолёт с туристами отправится в Казань. Будет перевезено 363 пассажира, — приводит слова Крупнова "Российская газета".
Напомним, ранее "ИрАэро" сообщила, что не будет вывозить с Хайнаня клиентов туроператора "Жемчужная река", пока компания не погасит свои долги перед авиаперевозчиком.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени