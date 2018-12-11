"ИрАэро" начала возвращать застрявших в Китае российских туристов

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"ИрАэро" начала возвращать застрявших в Китае российских туристов

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Фото: © РИА Новости/Александр Кондратюк

"ИрАэро" начала вывозить туристов, застрявших на китайском острове Хайнань из-за долгов туроператора. Об этом сообщил заместитель гендиректора по общим вопросам авиакомпании Сергей Крупнов.

— Первый самолёт с туристами отправится в Казань. Будет перевезено 363 пассажира, — приводит слова Крупнова "Российская газета".

Напомним, ранее "ИрАэро" сообщила, что не будет вывозить с Хайнаня клиентов туроператора "Жемчужная река", пока компания не погасит свои долги перед авиаперевозчиком.

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