"Это лишь часть давления". Могерини ответила на предложения Климкина о санкциях

Глава дипломатии ЕС не ответила прямо, одобрит ли Запад идею Киева ввести новые антироссийские санкции. Она лишь отметила, что встреча с главой МИД Украины — сама по себе "политический жест".

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини прокомментировала предложение ввести новые санкции против России. Об этом пишет РИА "Новости".

Она отметила, что встреча с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным — "политический жест" со стороны Брюсселя и возможность продемонстрировать поддержку Киеву.

Могерини, правда, не уточнила, как в Евросоюзе отнеслись к идеям Климкина. Она озвучила лишь заверение, что ЕС рассматривает меры поддержки регионов, которых коснулись ограничения навигации в Азовском море.

— Вы знаете, что санкции для нас — это лишь часть давления, для нас большее значение даже имеет практическая поддержка Украине, мы знаем, что есть много нужд, в том числе в экономическом смысле, а также поддержка реформ, — заявила она.

Как ранее писал Лайф, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что предложил ЕС ввести "некоторые креативные санкции" в отношении Москвы.