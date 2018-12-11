Климкин предложил ЕС "креативные" санкции против России

Евросоюз пообещал рассмотреть идею ввести новые санкции в отношении России, пишет "Европейская правда". По данным издания, с таким предложением к ЕС обратился министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он считает нужным ввести "несколько типов" ограничений.

— Обо всех сознательно говорить не буду, начиная с персональных санкций для тех, кто участвовал в актах агрессии против Украины, но также по ограничению возможностей российских азовских портов, а также ещё некоторые креативные санкции, — сказал глава МИД.

Кроме того, Климкин попросил Европейский союз о помощи в создании специальной мониторинговой миссии в Керченском проливе для "обеспечения свободы навигации".

Как ранее писал Лайф, Климкин назвал лучшими антироссийскими санкциями остановку проекта "Северный поток — 2" и запрет для российских кораблей заходить в порты цивилизованных стран.

Напомним, инцидент в Керченском проливе произошёл 25 ноября 2018 года. Тогда три украинских судна нарушили российскую границу и вскоре были задержаны. Моряки на допросе признались в совершении провокации.