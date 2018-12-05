Климкин назвал "лучшую санкцию" против России

Украинский министр иностранных дел убеждён, что после инцидента в Керченском проливе Киев не должен останавливаться на ограничениях в отношении российского флота или береговой охраны.

Глава МИД Украины Павел Климкин обсудил с коллегами из НАТО меры, которые, по его мнению, должен принять альянс в отношении России. Об этом пишет "Европейская правда".

— Нужно остановить "Северный поток — 2". Это была бы лучшая санкция против России. Так же, как и возможность запрета для некоторых российских судов пользоваться портами цивилизованных стран, — заявил министр.

Правда, он признался, что пока ограничения лишь "вопрос дальнейших дискуссий".

Климкин добавил, что поговорил с главами МИД стран НАТО и об отправке кораблей Североатлантического альянса в Азовское море. При этом он не уточнил, что именно ему ответили, но заверил, что заручился "самой широкой поддержкой союзников".

Как сообщал Лайф, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подготовил предложения о блокировке активов российских бизнесменов. Ранее президент страны Пётр Порошенко призвал ЕС ужесточить антироссийские санкции из-за того, что произошло в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины нарушили российскую границу и вскоре были задержаны. Моряки на допросе признались, что совершили провокацию. Им предъявлены обвинения.