Европейский политик обвинил российские СМИ в распаде правящей коалиции в Бельгии

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Европейский политик обвинил российские СМИ в распаде правящей коалиции в Бельгии

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Председатель либеральной фракции Европарламента Ги Верхофстадт обвинил российские СМИ в распаде правящей коалиции в Бельгии.

— Как с помощью России Трамп, Орбан и австрийский канцлер Курц помогли выкурить фламандских националистов из бельгийского правительства, — прокомментировал Верхофстадт в "Твиттере" статью издания NRC, где говорится, что освещение Миграционного пакта ООН повлияло на европейских политиков.

По мнению Верхофстадта, единственным победителем из этой ситуации вышел "Путин, которому выгодна разделённая Европа".

Напомним, ранее ведущая фламандская партия Бельгии "Новый фламандский альянс" вышла из правительства из-за несогласия с Миграционным пактом ООН, за подписание которого выступили другие политические силы страны.

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