Эксперт рассказал, стоит ли России ждать новых провокаций от властей Украины

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин рассказал Лайфу, что по мере приближения к концу срока действия военного положения на Украине вероятность новых провокаций со стороны Киева будет увеличиваться.

— Считаю, лидер Незалежной Пётр Порошенко не удовлетворён результатами провокации в Чёрном море, потому что он хотел и введения чрезвычайного положения сроком на два месяца, и вообще выборы перенести, а ещё лучше отменить. А здесь как бы не задалось. Конечно, вероятность новых провокаций со стороны Порошенко будет увеличиваться, — сказал Жарихин.

При этом он отметил, что каких-либо широкомасштабных провокаций Москве ожидать не стоит, потому что президент России Владимир Путин "ещё перед чемпионатом мира по футболу обрисовал Порошенко последствия, если тот развяжет широкомасштабные военные действия".

— А вот какие-то провокации, типа использования химического оружия, чтобы обвинить ДНР, ЛНР в этом или же напрямую Россию, — этого вполне следует ожидать, — добавил эксперт.

Напомним, ранее разведка ДНР заявила, что ВСУ планируют масштабное наступление и прорыв к российской границе.