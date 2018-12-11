США призвали все стороны выйти из проекта по "Северному потоку – 2"

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США призвали все стороны выйти из проекта по "Северному потоку – 2"

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Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

В Штатах считают, что газопровод является не коммерческим проектом, а "политическим инструментом".

США призвали все стороны, участвующие в "Северном потоке — 2", выйти из него, так как считают, что проект газопровода "представляет широкую геостратегическую угрозу безопасности Европы". Об этом заявил помощник госсекретаря по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон.

— Мы призываем все стороны выйти из проекта, — подчеркнул он, выразив мнение, что газопровод является не коммерческим проектом, а "политическим инструментом" для оказания давления на европейские страны.

Напомним, "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Как ранее писал Лайф, глава МИД Австрии назвала газопровод прежде всего деловым проектом.

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