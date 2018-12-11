В России за год ликвидировали 65 террористов

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников сообщил, что за 2018 год в России были ликвидированы 65 террористов. Десять из них были лидерами бандитских групп.
— Нейтрализовано 65 боевиков, в том числе десять главарей бандгрупп, — сказал Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.
Также, по его словам, в этом году на Северном Кавказе пресекли деятельность 37 террористических ячеек. Они планировали теракты в Дагестане, Чечне, Ингушетии и Ставропольском крае.
Ранее сообщалось, что в целом по России в 2018 году было выявлено около семи десятков таких ячеек.
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