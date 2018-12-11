В России за год ликвидировали 65 террористов

Александр Бортников рассказал, что также только на Северном Кавказе пресекли деятельность 37 ячеек террористов.

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников сообщил, что за 2018 год в России были ликвидированы 65 террористов. Десять из них были лидерами бандитских групп.

— Нейтрализовано 65 боевиков, в том числе десять главарей бандгрупп, — сказал Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.

Также, по его словам, в этом году на Северном Кавказе пресекли деятельность 37 террористических ячеек. Они планировали теракты в Дагестане, Чечне, Ингушетии и Ставропольском крае.

Ранее сообщалось, что в целом по России в 2018 году было выявлено около семи десятков таких ячеек.