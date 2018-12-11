В кабмине опровергли слухи об обязательной установке умных счётчиков на газ

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В кабмине опровергли слухи об обязательной установке умных счётчиков на газ

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Фото: ©РИА Новости

В правительстве заявили, что обязательная установка для россиян умных счётчиков на газ не обсуждалась. Об этом сообщил пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

— Совещание у Козака касалось систем учёта в электроэнергетике, — сказал он журналистам.

Ранее СМИ сообщили, что россиян, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить умные счётчики. Пояснялось, что один такой счётчик вышел бы в пять тысяч рублей.

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