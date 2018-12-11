От "Жигулей" до "Майбаха". В Москве камеры научатся различать марки авто

Предполагается, что это поможет сократить число штрафов, которые выписываются не тем автовладельцам.

В конце декабря в Москве дорожные камеры наблюдения начнут автоматически определять марки машин. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

Отмечается, что это будет нейросеть. Она будет определять марки, модели и номера автомобилей. Систему научили узнавать 103 самые популярные по версии ЦОДД в Москве и области марки. В том числе это такие машины, которые уже не выпускаются: "Жигули", "Москвичи" и так далее.

Сейчас камеры на дорогах определяют только номер автомобиля, а по нему из базы данных ГИБДД марку узнают вручную. С новой программой этот процесс будет проходить автоматически, нейросеть самостоятельно сверит номера с базой.

Новая программа нужна прежде всего для того, чтобы исключить ситуации, когда камера неверно распознаёт регистрационный знак и штраф получает не тот, кто нарушил правила. Также намного легче будет вычислить мошеннические действия при смене госномеров.

Ранее сообщалось, что в Москве станет на несколько сотен камер видеофиксации больше.