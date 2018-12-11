Стало известно, в каких регионах России больше всего должников за ЖКХ

Отмечается, что чаще всего проблемы с оплатой "коммуналки" возникают у многодетных, неполных и молодых семей.

Больше всего россиян с долгами за жилищно-коммунальные услуги проживают в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые приводит "Российская газета".

На Ставрополье о нехватке средств на оплату "коммуналки" заявили 33,8% семей, а в КБР — 28,5%. Третье место заняли две республики — Чувашия и Тыва, где проблемы с погашением счетов за ЖКХ испытывают по 25% семей. Отмечается, что чаще всего в долги за "коммуналку" влезают многодетные (16,8%), неполные и молодые семьи.

Меньше всего проблем с оплатой ЖКХ испытывают жители Севастополя, Приморья, Ивановской, Липецкой, Тверской областей и Камчатского края. В данных субъектах РФ доля семей, имеющих проблемы с оплатой коммунальных услуг, составляет менее 1%.

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