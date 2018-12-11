Недипломатично. Песков осудил высказывания Помпео о полёте Ту-160 в Венесуэлу

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Недипломатично. Песков осудил высказывания Помпео о полёте Ту-160 в Венесуэлу

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Фото: ©РИА Новости/Максим Туманов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает высказывания госсекретаря США Майка Помпео о стратегических ракетоносцах РФ Ту-160 недипломатичными и неуместными.

— Конечно, это весьма недипломатично. Мы считаем это абсолютно неуместным заявлением, — сказал представитель Кремля.

Песков призвал американского президента Дональда Трампа и самому дать оценку заявлению Помпео.

Как уже сообщал Лайф, госсекретарь США Майк Помпео назвал отправку двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 "через полмира в Венесуэлу" пустой тратой государственных средств.

Напомним, два ракетоносца Ту-160, тяжёлый военно-транспортный самолёт Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный Ил-62 ВКС России совершили перелёт в международный аэропорт Майкетии на севере Венесуэлы.

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