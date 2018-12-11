Нужно меньше "банка". Греф допустил, что Сбербанк сменит название

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что финансовая организация вскоре может сменить название, так как оно больше не отражает то, чем она является.
— Мы всё больше и больше становимся технологической компанией, а не банком, — сказал Герман Греф сегодня на пресс-конференции. — Более того, мы активно рассуждаем на тему дальнейшего использования в нашем названии слова "банк", мы становимся экосистемой.
Он добавил, что эта "экосистема" будет только расти.
Впрочем, Греф отметил, что избавиться от слова "банк" в финансовой части названия всё же не получится. Её наличия требует закон.
Ранее сообщалось, что Сбербанк начинает выдавать кредиты прямо в торговых точках.
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