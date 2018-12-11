Нужно меньше "банка". Греф допустил, что Сбербанк сменит название

По его словам, компания становится всё больше: настоящей экосистемой, технологической компанией.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что финансовая организация вскоре может сменить название, так как оно больше не отражает то, чем она является.

— Мы всё больше и больше становимся технологической компанией, а не банком, — сказал Герман Греф сегодня на пресс-конференции. — Более того, мы активно рассуждаем на тему дальнейшего использования в нашем названии слова "банк", мы становимся экосистемой.

Он добавил, что эта "экосистема" будет только расти.

Впрочем, Греф отметил, что избавиться от слова "банк" в финансовой части названия всё же не получится. Её наличия требует закон.

Ранее сообщалось, что Сбербанк начинает выдавать кредиты прямо в торговых точках.