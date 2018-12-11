"Чтобы не скучно одной было". Цивилёв подарил отшельнице Агафье Лыковой щенка

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подарил щенка сибирской отшельнице Агафье Лыковой, которую посетил сегодня. Об этом глава Кузбасса написал на своей странице во "ВКонтакте".
— Чтобы не скучно одной было, подарили щенка, — написал он. — Не того, чью хозяйку искали в сентябре, но тоже ласковый, вдвоём веселее будет.
Напомним, ранее стало известно, что у Агафьи Лыковой стали заканчиваться запасы провизии и она попросила помощи у журналистов. Как ранее писал Лайф, отшельнице привезли крупы, муку, комбикорм для коз и куриц, а также десять тюков сена, овощи и фрукты, батарейки и чайник. Кроме того, женщину осмотрел врач.
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