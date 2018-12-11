"Чтобы не скучно одной было". Цивилёв подарил отшельнице Агафье Лыковой щенка

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"Чтобы не скучно одной было". Цивилёв подарил отшельнице Агафье Лыковой щенка

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Женщине привезли продукты, комбикорм для коз и куриц, а также батарейки и чайник.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подарил щенка сибирской отшельнице Агафье Лыковой, которую посетил сегодня. Об этом глава Кузбасса написал на своей странице во "ВКонтакте".

— Чтобы не скучно одной было, подарили щенка, — написал он. — Не того, чью хозяйку искали в сентябре, но тоже ласковый, вдвоём веселее будет.

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/tsivilev42?w=wall-165851579_19773" target="_blank">Сергей Цивилёв</a></p>

Напомним, ранее стало известно, что у Агафьи Лыковой стали заканчиваться запасы провизии и она попросила помощи у журналистов. Как ранее писал Лайф, отшельнице привезли крупы, муку, комбикорм для коз и куриц, а также десять тюков сена, овощи и фрукты, батарейки и чайник. Кроме того, женщину осмотрел врач.

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