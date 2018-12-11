"Мы же не хотим событий, как в Париже". Путин отреагировал на арест Пономарёва

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал дело Льва Пономарёва. Он заявил, что поручит Генпрокуратуре проверить законность решения суда относительно ареста 77-летнего правозащитника.

— Я, конечно, попрошу Юрия Яковлевича Чайку посмотреть внимательно. В то же время ставить под сомнение сейчас, в нашем разговоре, справедливость принятого судом решения мне очень трудно, просто невозможно, — сказал Путин на встрече с СПЧ.

При этом глава государства уверен, что призывы к несанкционированным акциям чреваты беспорядками, как в Париже.

— Мы же не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут всё подряд и страна погружается в условия чрезвычайного положения, — подытожил Путин.

Добавим, что проверить законность ареста Пономарёва Путина попросил член СПЧ Николай Сванидзе.

Напомним, что Тверской суд вынес Пономарёву 25 суток ареста за призыв к участию в несогласованной акции. Позже Мосгорсуд скостил ему срок до 16 суток.

Во французской столице 8 декабря прошла очередная акция протеста "жёлтых жилетов", в ходе которой пострадало не менее 30 человек. Протестующие выступают против повышения цен на бензин и налогов.