Путин призвал усилить поддержку россиян за рубежом

По мнению главы государства, к этому нужно привлекать иностранных специалистов, имеющих принципиальную позицию.

Президент РФ Владимир Путин считает, что за рубежом работа по поддержке россиян не поставлена на системную основу. Об этом глава государства заявил сегодня на заседании СПЧ.

Поводом для этого стали слова члена СПЧ Александра Брода. Тот предложил создать международную организацию по защите прав россиян и соотечественников за пределами страны.

— Стоит подумать о создании международной правозащитной организации, включающей правозащитников из разных стран для эффективной координации деятельности по защите россиян и соотечественников за пределами России, — сказал Брод.

Он напомнил, что такой опыт уже есть. Была международная организация "Мир без нацизма". Владимир Путин признал справедливыми слова собеседника о том, что в этой сфере делается недостаточно.

—Эта работа не поставлена на системную основу, она не оформлена так, как по-современному можно было бы это сделать. Я согласен с вами, с привлечением ваших коллег из-за рубежа, там достаточно порядочных людей, которые готовы занимать гражданскую позицию, — сказал Путин.

В то же время Владимир Путин не согласился с идеей либерализовать наказания для иностранцев.