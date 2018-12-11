Госдеп "изучает варианты" санкций против "Северного потока — 2"

В Вашингтоне считают, что проект газопровода якобы является "политическим инструментом" для оказания давления на европейские страны.

Власти США изучают варианты введения санкций против "Северного потока — 2". Об этом журналистов проинформировал помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон. Он предупредил, что компании, работающие в секторе российских поставок энергоносителей по трубопроводам, вовлечены в большое количество дел, которые содержат санкционные риски.

— Власти США располагают возможностью ввести санкции против российских экспортных трубопроводов в соответствии со статьёй 232 закона "О противодействии противникам Америки через санкции"(...) Мы продолжаем изучать возможные варианты действий по введению санкций, — заявил Фэннон в ходе телефонного брифинга.

Представитель Госдепа также добавил, что в его ведомстве "давно действует политика не комментировать вопросы, касающиеся потенциальных ограничительных мер". Впрочем, об этом Фэннон заявил уже после того, как проанонсировал возможные санкции против проекта газопровода.

Как уже сообщал Лайф, "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Ранее США в лице Фрэнсиса Фэннона призвали все стороны выйти из проекта по "Северному потоку — 2". В Вашингтоне заявили, что он якобы является "политическим инструментом" для оказания давления на европейские страны.