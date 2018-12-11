Захарова призвала Госдеп не истерить из-за бомбардировщиков России в Венесуэле

Так дипломат ответила на высказывание Госсекретаря США Майка Помпео, назвавшего отправку Ту-160 разбазариванием госсредств.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к своим американским коллегам с призывом прекратить истерику по поводу отправки двух российских самолётов Ту-160 в Венесуэлу. Сообщение опубликовано на её странице в "Фейсбуке".

— Всего два самолёта, а у Госдепа истерика. Коллеги, не надо так нервничать, становитесь уже "снова великими", — написала Захарова.

Так дипломат ответила на высказывание Госсекретаря США Майка Помпео, который назвал отправку ракетоносцев Ту-160 "через полмира" пустой тратой государственных средств.

Напомним, ракетоносцы Ту-160 и Ан-124 ВКС России прибыли в аэропорт Майкетия, где на торжественной церемонии их встретил министр обороны Венесуэлы.