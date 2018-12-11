Reuters: Личность стрелка из Страсбурга установлена

Личность человека, устроившего стрельбу около рождественской ярмарки в центре Страсбурга, установлена, его преследуют правоохранители, сообщает Reuters.
Напомним, вечером 11 декабря в центре Страсбурга произошла стрельба, один человек погиб и 10 пострадали. Во всех больницах введён экстренный план, полиция эвакуировала центр города. Президент Франции Эмманюэль Макрон проинформирован о случившемся. Он направил в город министра внутренних дел Кристофа Кастанера.
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