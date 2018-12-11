Reuters: Личность стрелка из Страсбурга установлена

Читайте также

Reuters: Личность стрелка из Страсбурга установлена

1004

Фото: © twitter/AJ+

Личность человека, устроившего стрельбу около рождественской ярмарки в центре Страсбурга, установлена, его преследуют правоохранители, сообщает Reuters.

Напомним, вечером 11 декабря в центре Страсбурга произошла стрельба, один человек погиб и 10 пострадали. Во всех больницах введён экстренный план, полиция эвакуировала центр города. Президент Франции Эмманюэль Макрон проинформирован о случившемся. Он направил в город министра внутренних дел Кристофа Кастанера.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×