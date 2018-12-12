СМИ: В Страсбурге военные вступили в перестрелку с нападавшим

В ходе спецоперации военные обнаружили стрелка, открывшего огонь в Страсбурге, завязалась перестрелка, во время которой нападавший ранил военного, сообщает BFM TV.

По данным телеканала, стрелку 29 лет, родился в Страсбурге. Ранее он уже попадал в поле зрения спецслужб.

Напомним, вечером 11 декабря в центре Страсбурга произошла стрельба, погибло два человека, ещё 11 пострадали. Президент Франции Эмманюэль Макрон проинформирован о случившемся. Он направил в город министра внутренних дел Кристофа Кастанера.