СМИ: В Страсбурге военные вступили в перестрелку с нападавшим

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СМИ: В Страсбурге военные вступили в перестрелку с нападавшим

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Фото: © Twitter/iMongui Kowalski ‏ 

В ходе спецоперации военные обнаружили стрелка, открывшего огонь в Страсбурге, завязалась перестрелка, во время которой нападавший ранил военного, сообщает BFM TV.

По данным телеканала, стрелку 29 лет, родился в Страсбурге. Ранее он уже попадал в поле зрения спецслужб.

Напомним, вечером 11 декабря в центре Страсбурга произошла стрельба, погибло два человека, ещё 11 пострадали. Президент Франции Эмманюэль Макрон проинформирован о случившемся. Он направил в город министра внутренних дел Кристофа Кастанера.

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