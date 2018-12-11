Увеличилось число погибших и пострадавших при стрельбе в центре Страсбурга

По последним данным, два человека погибли и 11 ранены в результате стрельбы около рождественской ярмарки в Страсбурге. Об этом сообщает BFM TV.

Напомним, вечером 11 декабря в центре Страсбурга произошла стрельба. Во всех больницах введён экстренный план, полиция эвакуировала центр города. Стрелок смог скрыться, сейчас его разыскивают, его личность установлена.

Президент Франции Эмманюэль Макрон проинформирован о случившемся. Он направил в город министра внутренних дел Кристофа Кастанера.