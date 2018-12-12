Число погибших при стрельбе в Страсбурге увеличилось до четырёх

Четыре человека погибли при стрельбе в Страсбурге, сообщает BFM TV со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, стрелок всё ещё не задержан, спецоперация проводится на площади Бройль в историческом центре города. Нападавший может быть ранен после перестрелки с военными. У правоохранителей есть основания полагать, что подозреваемый действовал не один.

Телеканал отмечает, что утром 11 декабря в доме стрелка должен был пройти обыск по делу об ограблении, однако он сбежал.