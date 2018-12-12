Рассказавшую о связи с Трампом порноактрису обязали выплатить ему $300 тысяч

Суд в штате Калифорния обязал порноактрису Стефани Клиффорд, также известную как Сторми Дэниелс, выплатить президенту США Дональду Трампу более 293 тысяч долларов.

Как сообщает CNBC, эти деньги должны быть выплачены в качестве компенсации за услуги юристов. Адвокат президента Чарльз Хардер заявил, что эта сумма составляет примерно 75% от общих затрат Трампа на юристов — ставка Хардера составила более 841 доллара в час. Суд посчитал такую оплату "разумной".

Хардер также отметил, что это решение наносит окончательное поражение Дэниелс в этом деле.

Весной этого года порноактриса Сторми Дэниелс заявила: президент США в прошлом изменял с ней своей жене. По словам актрисы, она раскаивается в содеянном. Кроме того, сообщалось, что за молчание об этом адвокат миллиардера Майкл Коэн якобы предлагал порнозвезде 130 тысяч долларов.