Палата представителей США выступила за санкции против "Северного потока – 2"

Проект предполагает прокладку двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.

Палата представителей Конгресса США раскритиковала "Северный поток — 2" и приняла резолюцию, в которой призвала ЕС отказаться от строительства газопровода и выступила за введение санкций против проекта.

Как сообщает ТАСС, в резолюции отмечается, что "Северный поток — 2" "является существенным шагом назад с точки зрения европейской энергобезопасности и интересов США". Конгрессмены также призвали Дональда Трампа "принять все возможные меры" в связи с этим.

Резолюция необязательна к выполнению.

Напомним, ранее в Вашингтоне заявили, что изучают варианты введения санкций против "Северного потока — 2", так как считают его "политическим инструментом" для оказания давления на европейские страны.