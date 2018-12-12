Палата представителей США выступила за санкции против "Северного потока – 2"

Палата представителей Конгресса США раскритиковала "Северный поток — 2" и приняла резолюцию, в которой призвала ЕС отказаться от строительства газопровода и выступила за введение санкций против проекта.
Как сообщает ТАСС, в резолюции отмечается, что "Северный поток — 2" "является существенным шагом назад с точки зрения европейской энергобезопасности и интересов США". Конгрессмены также призвали Дональда Трампа "принять все возможные меры" в связи с этим.
Резолюция необязательна к выполнению.
Напомним, ранее в Вашингтоне заявили, что изучают варианты введения санкций против "Северного потока — 2", так как считают его "политическим инструментом" для оказания давления на европейские страны.
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